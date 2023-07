Colpo di scena Inter: torna gratis dopo il via libera di Inzaghi

L’Inter si appresta a chiudere per Samardzic e Sommer, ma intanto lavora per completare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi

L’Inter è pronta a chiudere per Samardzic dopo l’accelerazione con l’Udinese negli ultimi giorni del duo Marotta-Ausilio.

Al club friulano 15 milioni e Fabbian, con i nerazzurri che nell’accordo avranno la possibilità di controriscattare il giocane centrocampista ex Reggina. Intanto la dirigenza nerazzurra stringe i tempi anche per Sommer e la prossima dovrebbe essere quella della definitiva fumata bianca per l’arrivo a Milano del portiere svizzero. Da riempiere anche la casella in attacco dopo la rottura con Lukaku, quest’ultimo corteggiato sempre dalla Juventus. Marotta e Ausilio aspettano l’occasione giusta e non hanno fretta per completare il reparto offensivo di Inzaghi.

Calciomercato Inter, rispunta Alexis Sanchez per l’attacco

Si è raffreddata la pista Morata, mentre per Balogun l’Arsenal spara grosso. Restano in piedi anche le opzioni Beto e Scamacca.

Inoltre potrebbe spuntare un vecchio cavallo di ritorno dalle parti di Appiano Gentile. Stando al ‘Corriere della Sera’, l’Inter starebbe valutando infatti la possibilità di riaccogliere in nerazzurro Alexis Sanchez, svincolatosi la scorsa estate per approdare al Marsiglia. Il cileno ha rotto con il club francese nonostante una stagione ad altissimi livelli, condita da 18 reti in Ligue 1. L’esperto attaccante tornerebbe perciò a parametro zero a Milano e avrebbe ottenuto anche il via libera da parte di Inzaghi, nonostante qualche screzio tra i due nella parentesi alla Pinetina. Un’operazione low cost che stuzzicherebbe Marotta e Ausilio, sempre molto attenti alle opportunità sul mercato. Nonostante l’età non più verde, Sanchez darebbe imprevedibilità e genialità all’attacco interista e potrebbe diventare una pista concreta a maggior ragione con l’eventuale partenza di Correa.