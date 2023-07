Scelto il post-Hojlund, Gasp sogna: sorpasso ad Inter e Milan

Atalanta pronta a reinvestire i soldi della vendita di Hojlund: sorpasso ai danni di Inter e Milan

La cessione di Rasmus Hojlund si appresta ad entrare nella storia. Il centravanti danese, arrivato la scorsa estate dallo Sturm Graz, sarà ceduto al Manchester United dopo una sola stagione.

Nelle casse dell’Atalanta arriveranno 75 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Una cifra e una plusvalenza spaventosa per la società nerazzurra, che ora è chiamata a trovare nuovi innesti sul mercato da regalare a Gian Piero Gasperini. Gli orobici sono certamente una delle società che si è più attivate: sono arrivati Bakker e Kolasinac, oltre al maliano El-Bilal Toure, acquisto più costoso della storia del club beragamasco. Il giovane attaccante africano però non può bastare per rafforzare il reparto offensivo, considerata quella che è la situazione attuale. Boga è partito destinazione Nizza, Hojlund al Manchester e sia Zapata che Muriel non sembrano sicuri della permanenza. Il primo è stato accostato ad Inter e Monza, il secondo ha un solo anno di contratto e potrebbe dire addio nelle prossime settimane.

Atalanta, sorpasso ad Inter e Milan per Ekitike: scelto lui per il dopo Hojlund

L’unico veramente incedibile sembra essere Ademola Lookman, autore di un’eccellente prima stagione in Serie A.

L’Atalanta però perderà sia il nigeriano che Toure per la Coppa d’Africa e dunque sarà importante investire sul mercato degli attaccanti, anche perché, a differenza dell’anno scorso, c’è un’Europa League in più da giocare. E se da un lato sembra farsi sempre più probabile la permanenza di Emmanuel Latte Lath, ivoriano classe 1999, prodotto del settore giovanile nerazzurro, rientrato dopo un’ottima stagione nella massima serie svizzera al San Gallo, dall’altro è inevitabile l’innesto di almeno un’altra punta.

E in questo senso ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come il primo nome della lista sia quello di Hugo Ekitike, centravanti francese in forza al Paris Saint-Germain. Il classe 2002 è arrivato dal Reims per 40 milioni di euro la scorsa estate. Difficile che possa partire per una cifra inferiore, ma non va esclusa l’ipotesi di un prestito, magari inserendo un diritto (o obbligo) di riscatto. Ekitike infatti ha giocato poco la scorsa stagione e a Bergamo avrebbe sicuramente modo di giocare di più. La possibilità di disputare una competizione europea è un fattore importante e adesso i bergamaschi sembrano essere la principale candidata ad assicurarsi le prestazioni del ragazzo di origini camerunensi, almeno tra le italiane. Il nome di Ekitike è stato infatti accostato a Inter e Milan, ma l’Inter sembra al momento preferire altri obiettivi (Balogun su tutti), mentre il Milan pare cercare sì un attaccante giovane, ma dai costi più contenuti. Il sorpasso è stato quindi effettuato, Gasperini sogna, l’Atalanta riflette e prepara la mossa giusta.