Sow-Lazio, ora dipende da Sarri. E una big inglese prova a dar fastidio anche al Siviglia | ESCLUSIVO

In casa Lazio il clima è rovente. La questione mercato tiene tutti sulle spine, dai tifosi allo stesso Maurizio Sarri e i calciatori che aspettano di conoscere i rinforzi per la stagione che prenderà il via ormai tra appena 20 giorni

Al 31 luglio il solo Castellanos è stato il volto nuovo portato dal presidente Lotito, che però è chiamato a regalare al proprio allenatore almeno altri quattro colpi. Tra questi c’è ovviamente il sostituto di Milinkovic-Savic, cessione pesantissima di questo mercato.

Sarri (e non solo) si aspettava qualche colpo in più durante il ritiro di Auronzo, indispensabile per accelerarne l’inserimento, ma così non è stato. Servono un terzino, un esterno offensivo e due centrocampisti. Uno dei due rinforzi in mediana sembrava essere Djibril Sow dell’Eintracht Francoforte.

Come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa, era sostanzialmente tutto fatto sia con il club tedesco che con il calciatore. Accordi chiusi e documenti pronti. La Lazio ha trovato l’intesa sulla base di 15 milioni di euro più bonus, così come era arrivato l’ok del calciatore svizzero. Ma nel frattempo qualcosa è cambiato, altri club hanno provato a inserirsi e contestualmente lo stesso Sow ha cominciato a nutrire dubbi e incertezze su quello che sarà il suo ruolo nella Lazio e sul gradimento effettivo del mister Sarri. Per questo il classe ’97 sta riflettendo e valutando, consapevole dell’interesse di diversi club.

Calciomercato Lazio, le ultime su Sow: c’è anche l’Arsenal

Tra i club interessati sicuramente il Siviglia, che secondo fonti andaluse ha strappato un accordo con l’agente del giocatore, ma – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – anche l’Arsenal che sta provando a inserirsi con prepotenza nella trattativa.

Il presidente Lotito continua a lavorare all’operazione, ci sono stati nuovi contatti con l’Eintracht che ha confermato l’accordo con la Lazio, in posizione ancora prioritaria. Nelle prossime ore il patron biancoceleste avrà un nuovo vertice con Sarri, in cui verosimilmente si deciderà in maniera definitiva su Sow.

In un senso o nell’altro. Se il mister darà il suo ok, allora basterà poi comunicarlo al giocatore – magari con una chiamata dello stesso allenatore – che a quel punto non avrà dubbi nel confermare anche lui l’intesa con la Lazio. E così sarà lo svizzero l’erede di Milinkovic-Savic. Altrimenti, la ricerca continuerà. E con lei correranno ancora inesorabili le lancette verso l’esordio con il Lecce.