Napoli, De Laurentiis e l’annuncio su Gasperini: indizio di mercato

Napoli a caccia di un allenatore per il rilancio nella prossima stagione: arriva l’indizio su Gasperini dalle dichiarazioni di De Laurentiis

Sei giorni cruciali, ed è dire poco, per l’Atalanta, che vivrà tre partite in cui si giocherà tutto. Stasera, il ritorno contro il Marsiglia, in Europa League, per andare a caccia della finale; domenica sera, lo scontro diretto in zona Champions in campionato con la Roma; mercoledì, nella Capitale, la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Sfide di altissimo livello, in cui i nerazzurri e il tecnico Gian Piero Gasperini proveranno a raccogliere i frutti di una grande annata e in generale di un percorso entusiasmante in queste stagioni.

Dopodiché, l’allenatore di Grugliasco potrebbe vedere aprirsi davanti a sé anche altre strade professionali. Come raccontato da Calciomercato.it, Gasperini è una delle ipotesi per la panchina del Napoli. Gli azzurri cercano un tecnico di spessore per avviare un nuovo ciclo, dopo la disastrosa annata attuale. Una conferma arriva in qualche modo dalle parole del presidente partenopeo De Laurentiis, che, parlando ai microfoni di ‘Tag24’ ha dichiarato: “Seguo sempre con grande interesse le partite dell’Atalanta, Gasperini è un allenatore che fa un calcio interessante, con ottimi giocatori, è bravissimo”. Il suo profilo resta dunque attenzionato, a breve il Napoli dovrà sciogliere le riserve e decidere su chi puntare per rilanciare le proprie ambizioni.