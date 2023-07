Vertice Sarri-Lotito: l’ora della verità per la Lazio | VIDEO CM.IT

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è a Formello per l’incontro con Maurizio Sarri: per i biancocelesti è l’ora della verità

La cessione di Milinkovic-Savic, i mancati arrivi: in casa Lazio finora l’estate non è trascorsa tranquilla. Le voci che girano intorno alla società biancoceleste narrano di qualche dissapore tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri.

Dissapori e tensioni frutto di un mercato che, almeno finora, non sta rispettando le aspettative dell’allenatore di Figline che, dopo l’addio di Tare, si aspettava di avere maggior voce in capitolo nella scelta degli acquisti e di veder accolte alcune delle sue richieste. Intervenuto a Tv Play, l’ex Rambaudi ha anche affermato che l’allenatore dovrebbe dimettersi visto che la squadra non è completa.

Potrebbe esserlo da qui alla fine del mercato, ma finora non è successo ed ecco allora nascere qualche dissapore tra i due e la necessità di un confronto per fare il punto della situazione e provare a riavvicinare le parti.

Calciomercato Lazio, vertice Sarri-Lotito

Un incontro che è in corso questa sera con il presidente Lotito che – come mostrano le immagine raccolte da Calciomercato.it – è arrivato poco fa a Formello proprio per parlare con il proprio allenatore.

Un faccia a faccia che dovrà servire a far tornare il sereno e a progettare le prossime mosse sul mercato per costruire una squadra che possa ripetere il bel campionato della scorsa stagione e fare bella figura anche in Champions League.