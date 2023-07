Fantasia e piedi buoni: come giocherebbe l’Inter con Samardzic

L’Inter è sempre più vicina a chiudere per l’arrivo di Lazar Samardzic in nerazzurro: ecco come giocherebbe la squadra di Inzaghi con il talento dell’Udinese. Le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, in questa fase di preparazione, è al lavoro in sede di calciomercato per costruire al meglio la rosa che affronterà il prossimo campionato italiano di Serie A, la Coppa Italia e la Champions League, competizione nella quale i nerazzurri hanno concluso al secondo posto.

In difesa ci sono stati tanti cambiamenti, così come nel reparto offensivo, ancora incompleto, ma attenzione a ciò che sta succedendo a centrocampo. Marcelo Brozovic, mediano croato, ha scelto il progetto tecnico dell’Al-Nassr e, in cabina di regia, il titolarissimo sarà Hakan Calhanoglu, mentre dal Sassuolo è arrivato Davide Frattesi, mezz’ala di qualità e quantità che sarà l’alter ego di Barella al fianco del giocatore turco. Mkhitaryan resta una certezza, mentre Asllani sgomita per avere nuovi e importanti minuti. Nelle ultime ore poi, c’è stata l’accelerata per Lazar Samardzic, giovane talento dell’Udinese che completerà il reparto e porterà in casa nerazzurra delle caratteristiche totalmente inedite rispetto a quelle presenti nell’organico della Beneamata.

Samardzic porta qualità nel motore dell’Inter

Classe 2002, Lazar Samardzic è pronto ad essere la rivelazione nel centrocampo dell’Inter nella prossima stagione e in quelle successive. Nato a Berlino, ma di nazionalità serba, il giocatore, ancora per poco, dell’Udinese nella scorsa annata sotto la guida tecnica di Andrea Sottil è letteralmente esploso mettendo in mostra tutte le sue doti sia a livello di visione di gioco che nella qualità dei piedi.

Mancino, Samardzic, verosimilmente, agirà come mezz’ala nelle rotazioni di Simone Inzaghi, ma attenzione anche alla possibilità di agire in una posizione più avanzata, magari come mezza punta alle spalle del centravanti come soluzione di emergenza.