Il Chelsea dice sì alla Juve: Lukaku con lo scambio

L’attaccante belga si avvicina al ritorno in Italia. L’affare può andare in porto attraverso uno scambio. Il punto della situazione

Romelu Lukaku alla Juventus un’ipotesi tornata prepotentemente di attualità. L’attaccante belga, che ha flirtato con i bianconeri, tradendo di fatto l‘Inter, è ancora in attesa di una sistemazione, consapevole del fatto che al Chelsea per lui non c’è più spazio.

La pista nerazzurra è chiaramente naufragata del tutto, ma resta in piedi quella che lo potrebbe portare in Arabia Saudita. La voglia di Europa ha spinto, però, il centravanti a temporeggiare e nelle ultime ore la possibilità di uno sbarco a Torino, per vestire la maglia della Vecchia Signora, si è fatta un po’ più concreta.

Calciomercato Juventus, il Chelsea apre allo scambio Lukaku-Vlahovic

Il Chelsea, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe aperto all’acquisto di Dusan Vlahovic:

il serbo, così, di fatto, verrebbe utilizzato come contropartita tecnica per Romelu Lukaku. Uno scenario importante che può permettere di arrivare alla fumata bianca in breve tempo, chiaramente con il giusto conguaglio. Le parti sono a lavoro per far quadrare totalmente i conti. La valutazione fatta di Lukaku è sui 40 milioni di euro, una trentina di milioni meno rispetto a quanto i bianconeri vorrebbero cedere il proprio attaccante serbo.