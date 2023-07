Dallo scudetto alla permanenza alla Juve: Bremer ha confessato tutto

Gleison Bremer si appresta ad iniziare la sua seconda stagione alla Juventus. Il messaggio è chiaro: vuole vincere in bianconero

Spera in una seconda annata juventina differente Gleison Bremer, che l’estate scorsa arrivò in bianconero dai rivali del Torino dopo l’ultima grandissima stagione protagonista in granata.

Le sue prestazioni sono state costellate di alti e bassi, pur mostrando un valore fisico, tecnico e tattico importante anche alla corte di Massimiliano Allegri. Il focus per la sua seconda stagione di Juventus è chiaro: ripartire e provare a vincere.

Accantonate quindi le timide voci di mercato sul suo conto dalla Premier, Bremer in una bella intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha sottolineato: “Potevo fare di più, però il primo anno nella Juve a questi livelli non è stato facile. Sono contento e adesso non riparto da zero, ma con un bel bagaglio di esperienza e l’obiettivo di fare meglio”.

Bremer delinea quindi l’obiettivo di squadra: “Come squadra dobbiamo migliorare il piazzamento dell’anno scorso considerando che sul campo eravamo arrivati terzi. Quando sei alla Juventus speri sempre di vincere, noi siamo in una fase di costruzione e il primo step dovrà essere arrivare in zona Champions, poi a campionato in corso vedremo: magari possiamo pensare anche allo scudetto”.

Bremer: “Voglio rimanere alla Juventus e vincere”

Bremer analizza quindi i vantaggi di non giocare le coppe, dicendo anche la sua sulla concorrenza di Inter, Milan e Napoli, prima di indicare in Osimhen l’attaccante più difficile da marcare in Serie A.

Non mancano i dialoghi con Chiellini e la voglia di incrementare il suo bottino di gol, ma la dichiarazione più significativa arriva sulle sue intenzioni future: “La Premier è un campionato importante ma io voglio rimanere alla Juve, che è il meglio in Italia. Voglio fare bene qui, il futuro non si sa mai, ma a oggi penso solo alla Juve”.

Non ci sono dubbi quindi sul prossimo destino di Bremer, che ha tutta la voglia di continuare a lottare per i colori bianconeri.