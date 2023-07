Osimhen per il post-Mbappe: offerta shock al Napoli

Offerta shock al Napoli, sul piatto una cifra astronomica: Osimhen individuato come il sostituto di Mbappe

Un rinnovo che sembra farsi sempre più vicino, ma nel contempo ecco arrivare un’ombra che spaventa e non poco i tifosi del Napoli. Perché l’Al-Hilal sembra fare sul serio e nel mirino del club saudita ci è finito il giocatore più rappresentativo della formazione partenopea, Victor Osimhen.

Vi abbiamo parlato di come stia filtrando sempre più ottimismo per il rinnovo del centravanti nigeriano, con l’agente del giocatore e il club che hanno lungamente discusso anche in merito al tema clausola rescissoria. Un ottimismo appunto sempre più crescente, con l’annuncio del rinnovo fino al 2027 che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se nel frattempo dall’Arabia Saudita provano a mettere i bastoni tra le ruote. ‘Sky Sports Uk’ sottolinea infatti come l’Al-Hilal abbia formulato un’offerta al Napoli pari a 120,3 milioni di sterline, ossia poco più di 140 milioni di euro.

Pericolo Napoli: sfumato Mbappe, l’Al-Hilal punta tutto su Osimhen

I sauditi sono a caccia di un nuovo grande colpo di mercato dopo aver portato a Riyadh giocatori come Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom e Kalidou Koulibaly.

Il grande sogno degli arabi si chiama Kylian Mbappe, che non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. I transalpini avevano accettato la proposta arrivata proprio dalla capitale saudita di 300 milioni di euro, ma Mbappe ha rifiutato per poter restare in Europa. Già ‘L’Equipe’ sottolineava come Osimhen potesse essere il piano B dei sauditi in caso di rifiuto di Mbappe ed ora ecco arrivare la riconferma con l’offerta superiore ai 140 milioni. Una cifra che si avvicina molto a quella che è la richiesta del Napoli.

De Laurentiis infatti spara alto: più di 150 milioni di euro. Difficile quindi dire ‘No’ a quella che può essere la proposta saudita. Allo stesso modo bisogna vedere se da Riyadh sono disposti ad alzare leggermente l’offerta per accontentare in toto le richieste del presidente azzurro. Certo l’ultima parola poi spetterà ad Osimhen. Al momento il nigeriano sembra desideroso di andare avanti a giocare ancora in Europa, vista anche quella che è la situazione legata al contratto del Napoli, ma è chiaro che le proposte economiche provenienti dall’Arabia potrebbero fargli cambiare idea.