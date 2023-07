Mbappe dice no, il piano B dell’Al Hilal gioca in Serie A

L’Al Hilal incassa il no di Kylian Mbappe nonostante una proposta faraonica, gli arabi ora guardano in Serie A per il bomber

Faceva sul serio, eccome, l’Al Hilal, per Mbappe, ma una proposta complessiva da un miliardo non è bastata agli arabi. La missione saudita a Parigi è fallita: Mbappe ha detto no nonostante un ingaggio totale che gli avrebbe garantito circa 700 milioni di euro.

Non si è ancora deciso dunque il futuro del centravanti francese, messo fuori squadra dal Psg, che in mente ha evidentemente il Real Madrid. Il club arabo dovrà cambiare obiettivo per l’attacco, dopo aver portato a casa i colpi Koulibaly e Milinkovic-Savic. Il prossimo rinforzo dovrebbe essere Malcom dallo Zenit per 60 milioni di euro, ma serve un bomber di spessore.

Secondo ‘L’Equipe’, l’idea sarebbe adesso puntare su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non è ancora arrivato al rinnovo con il Napoli e nei due giorni di riposo prima della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro è volato proprio a Parigi. Ma si tratterebbe soltanto di una visita di piacere ad alcuni amici, senza alcun retroscena di mercato. Di certo, l’assalto degli arabi non può non destare un po’ di preoccupazione per i partenopei.