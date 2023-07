Galliani è on fire e bussa alla Continassa: Allegri non cambia idea | CM.IT

Il Ceo Galliani è attivissimo sul mercato con il suo Monza: i brianzoli ‘sognano’ un obiettivo dalla Juventus per lo scacchiere di Palladino

Il Monza protagonista sul mercato e atteso l’8 agosto dal test di lusso contro il Milan per il primo trofeo dedicato all’ex patron Silvio Berlusconi. Prima però l’amichevole internazionale oltremanica e l’allenamento congiunto con l’Everton, in programma domani pomeriggio a Liverpool.

Con la squadra è partito pure il neoacquisto Kyriakopoulos, mentre Danilo D’Ambrosio si aggregherà al gruppo di mister Palladino a partire da giovedì. Tutto definito con l’ex difensore dell’Inter, con la dirigenza brianzola che si è inserita con prepotenza nelle ultime ore dopo i tentennamenti del Genoa. Scatto decisivo di Galliani per D’Ambrosio, che ritroverà Gagliardini a Monzello e mercoledì dopo le visite mediche firmerà un accordo sulla falsariga del centrocampista bergamasco: contratto annuale fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto legata al raggiungimento della salvezza da parte della formazione biancorossa. Sesto acquisto estivo per il ceo Galliani mentre il settimo sarà Stefano Gori, a un passo dal trasferimento al Monza e proveniente dalla Juventus. Il 26enne portiere nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Perugia e arriverà in prestito con diritto di riscatto come vice Di Gregorio dopo la partenza (direzione Sassuolo) di Cragno.

Calciomercato Juventus, Galliani sogna il ritorno al Monza di Rovella: la risposta di Allegri

Il Monza comunque non è intenzionato a fermarsi e, oltre a lavorare per sfoltire la rosa piazzando gli esuberi che non rientrano nei piani di Palladino, cerca anche un centrocampista per completare il reparto di mezzo del tecnico campano.

I brianzoli nei giorni scorsi hanno confermano Machin con il rinnovo contrattuale e ‘sognano’ il ritorno all’U-Power Stadium di Nicolò Rovella, profilo molto stimato dalla dirigenza e dallo stesso Palladino che nella scorsa stagione lo ha spesso elogiato pubblicamente. Il talento rientrato alla Juventus ha disputato un campionato di spessore con la maglia biancorossa e Galliani mantiene viva la speranza dopo i recenti contatti per Carlos Augusto, con la ‘Vecchia Signora’ balzata in pole nel Derby d’Italia con l’Inter. Ad oggi però – come raccolto da Calciomercato.it – non ci sono state aperture significative della Juventus per Rovella, ritenuto pronto da Allegri per ritagliarsi un ruolo importante nel centrocampo bianconero dietro ai titolari. Pogba al momento non dà garanzie sul piano fisico, mentre McKennie e Zakaria sono in uscita dalla Continassa. E difficilmente la situazione di Rovella cambierà anche in caso di sbarco sotto la Mole di Kessie, considerando la fiducia sul classe 2001 ex Genoa da parte di Allegri. A differenza di Rovella discorsi aperti invece per Miretti, anche se Palladino e il Monza cercherebbero un profilo con caratteristiche diverse per la metà campo dei brianzoli.