Lukaku in prestito, annuncio in diretta: “Si farà così”

Il Chelsea vuole liberarsi del centravanti belga nel minor tempo possibile

Non si è affatto spenta la corte della Juventus nei confronti di Romelu Lukaku. L’ormai ex attaccante dell’Inter rimane in attesa di sviluppi per conoscere quale sarà il suo futuro. La trattativa tra bianconeri e Chelsea nel frattempo va avanti, nonostante il pochissimo tempo a disposizione.

Intervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, Gianluca Oddenino ha confermato che la pista bianconera è quella di gran lunga preferita dell’attaccante: “Non credo che Lukaku possa andare in un’altra squadra, ma se non si sblocca questa situazione la pista saudita si può riaprire. Lui vuole la Juventus e la Juventus lo vuole, alla fine secondo me si troverà la quadra. Lukaku secondo me andrà in porto, in caso contrario si potrebbe restare così”.

Il Chelsea, però, ha fissato per la cessione di Lukaku una data limite entro la quale dovrà sbloccarsi: “Lukaku ha un accordo con la Juventus, ma il Chelsea chiede 40 milioni. La Juventus, non avendo le risorse derivanti dalla cessione di Vlahovic, sta cercando di introdurre un prestito con obbligo di riscatto legato allo Scudetto o alla conquista della Champions League. C’è tempo fino al 4 agosto per trovare la quadra”.

Calciomercato Juve, frenata la partenza di Vlahovic: “Richiesta molto alta”

Qualora i tempi si allungassero, per Romelu Lukaku potrebbe infatti riaprirsi l’opzione Arabia Saudita, scartata dal belga nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda Vlahovic, invece, il giornalista ha fatto il punto della situazione sul mercato, rivelando quali sono state le difficoltà principali incontrate dal club bianconero sino a questo momento alla ricerca di possibili acquirenti: “Per Vlahovic, visto il suo periodo, la situazione è molto delicata. Non è più all’apice ed è la seconda o la terza scelta di diversi club che cercano un bomber. La cifra chiesta dalla Juventus è molto alta per il serbo e ci sono delle perplessità dal punto di vista fisico”. Qualora l’ex Fiorentina non dovesse partire, quella del prestito sarebbe l’unica via percorribile dai bianconeri per completare l’acquisto di Lukaku.