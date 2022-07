Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 11 luglio: inizia un’altra settimana importante e piuttosto calda per i club

Inizia una nuova settimana e il calciomercato è sempre più nel vivo. Squadre ormai tutte in ritiro per preparare la stagione, poco più di un mese all’inizio del campionato, per molte squadre c’è necessità di accelerare per mettere a segno affari importanti.

Oggi, occhi puntati soprattutto su quanto succede a Torino, con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer?) dopo l’eventuale, clamoroso, incasso per l’olandese. Da monitorare, come di consueto, anche i movimenti del Milan campione d’Italia, che a parte Origi deve ancora mettere a segno colpi di rilievo, e dell’Inter, che continua a manovrare per Dybala tramite le cessioni.

ORE 00.06 – Inter ancora bloccata e per Dybala prende forza la pista Roma, già da tempo sull’argentino. I giallorossi potrebbero affondare post cessione di Zaniolo alla Juventus.

ORE 23.32 – Napoli-Ostigard: ci siamo. Affare concluso sui 5 milioni più bonus.

ORE 23.30 – Confermato il rilancio del Milan per De Ketelaere: 28 milioni più 3 di bonus. Cresce la fiducia in casa rossonera per la chiusura dell’operazione.

ORE 22.49 – Maximiano-Lazio: il portiere arriverà domattina a Roma e poi farà tappa in clinica per le visite di idoneità con la Lazio.

ORE 22.36 – L’offerta del Bayern per de Ligt è di 60 milioni di euro più 10 di bonus. Come appreso da CM.IT, 5 milioni sono facilmente raggiungibili, gli altri 5 un po’ meno. La Juventus ne vuole 80, più bonus.

ORE 22.33 – Sedotto e, almeno per ora, abbandonato dalla Juventus, Filip Kostic starebbe ora pensando al rinnovo di contratto con l’Eintracht. Il club di Francoforte avrebbe offerto al serbo un ingaggio di 5 milioni.

ORE 22.00 – Lewandowski è atterrato a Monaco. Come appreso da CM.IT, nella giornata di domani (verso il pomeriggio) possibile incontro con la dirigenza del Bayern Monaco per dare una accelerata all’addio. Il bomber polacco vuole il Barcellona, che nei giorni scorsi ha rilanciato offrendo 45 milioni più bonus. I bavaresi ne vogliono 50.

ORE 21.45 – Continua a tenere banco la telenovela Dragusin. Il calciatore, indicato come contropartita tecnica al Genoa nell’affare che porterà Cambiaso alla Juventus, non ha ancora sciolto le riserve.

ORE 21.35 – “Abbiamo parlato, vediamo. Non posso dire niente. Se c’è ottimismo? Sempre”. Così il Ds del Bayern Salihamidzic dopo l’incontro con la dirigenza della Juventus a Torino. La prima offerta dei bavaresi, 60 milioni più circa 10 di bonus, è stata respinta dalla società presieduta da Andrea Agnelli.

ORE 20.25 – Adesso è UFFICIALE: Arturo Vidal e l’Inter hanno risolto consensualmente il contratto che li legava fino al giugno 2023. Per il cileno si spalancano, così, le porte del Flamengo.

ORE 20.05 – Alessio Romagnoli è sbarcato a Fiumicino: domani le visite mediche prima della firma con la Lazio.

ORE 20 – Arturo Vidal e il suo procuratore sono usciti dalla sede dell’Inter: bocche cucite.

19.35 – È ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Franco Carboni al Cagliari.

18.50 – L’agente di Vidal e Sanchez, Fernando Felicevich, è nella sede dell’Inter: si parla della risoluzione del centrocampista. Aggiornamento anche sul futuro dell’ex Udinese e Arsenal.

18.05 – L’entourage di Alex Meret sta visionando i contratti inviati dal Napoli per il prolungamento contrattuale.

17.44 – Terminati gli incontri con la Juventus e l’agente di de Ligt, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Salihamidzic, è ripartito alla volta della Germania.

17.30 – Edin Dzeko è arrivato ad Appiano prima del previsto: nuovo segnale sulla permanenza della punta a Milano.

17.00 – In queste ore, l’Inter sta trattando la risoluzione del contratto di Arturo Vidal.

16.38 – CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti LIVE sulla trattativa tra Juventus e Bayern per de Ligt.

15.02 – Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Salihamidzic, è atterrato a Torino per trattare con la Juventus l’acquisto di Matthijs de Ligt.

14.30 – Ci siamo per il passaggio di Alessio Romagnoli alla Lazio: domani mattina l’ex Milan sosterrà le visite mediche con il club capitolino.

14:00 – Marko Pajac è pronto a ritornare al Genoa: iniziate le visite mediche.

13:30 – Il nuovo manager del Manchester United ten Hag su Cristiano Ronaldo: “Non è in vendita, contiamo su di lui”.

13:00 – Visite mediche in corso alla Salernitana per l’attaccante cileno Diego Valencia dell’Universidad Catolica.

12.30 – Sono ore calde in casa Juventus per il futuro di Matthijs de Ligt. Dalla Germania la spinta del Bayern con l’olandese voglioso di abbracciare il club tedesco.

12.00 – Dalla Spagna: offerto Kounde alla Juventus per il post de Ligt.

11.35 – Niente visite mediche con il Genoa per Radu Dragusin: non c’è ancora il via libera del giocatore al trasferimento in rossoblù nell’ambito dell’operazione Cambiaso-Juve. Previsto un nuovo incontro in giornata, da dentro o fuori.

11.10 – Adesso è UFFICIALE: Paul Pogba torna alla Juventus.

10.40 – Fernando Felicevich, agente di Vidal e Sanchez, a Milano: incontro con l’Inter per risolvere il futuro dei due nerazzurri.

10.20 – Scambio di prestiti Kean-Kimpembe, la nuova idea della Juventus per il dopo de Ligt.

09.55 – UFFICIALE: risoluzione consensuale tra De Zerbi e lo Shakhtar.

09.30 – Per de Ligt al Bayern potrebbe non essere la giornata decisiva: intanto la Juventus valuta uno scambio di prestiti con la Roma per Zaniolo.