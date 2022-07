Un calciatore si appresta a tornare a brevissimo in Serie A: accordo raggiunto col Napoli di Spalletti per il trasferimento, firma in arrivo

Il Napoli lavora alacremente sul calciomercato. Gli azzurri, dopo gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia, chiudono anche il terzo colpo in entrata. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, i partenopei hanno raggiunto l’accordo col Brighton per il trasferimento di Leo Ostigard.

Come anticipato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, il direttore sportivo Giuntoli era pronto a mettere le mani sul calciatore norvegese e a breve il trasferimento si concretizzerà. Il difensore ha vestito la maglia del Genoa in prestito durante la scorsa stagione. A causa della retrocessione, il ‘Grifone’ non era riuscito a trattenere il talento classe ’99, il quale, di conseguenza, aveva fatto ritorno in Inghilterra. La sua carriera, però, proseguirà in Italia, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, fatta per Ostigard: le cifre

Il punto d’intesa è stato trovato tra le parti in causa sulla base di un’operazione a titolo definitivo da 5 milioni di euro di parte fissa più 3/4 di bonus. In più, secondo il noto emittente satellitare, sarà presente una percentuale sulla futura rivendita. Da sistemare gli ultimi dettagli, dopodiché Ostigard sbarcherà nuovamente in Italia per sottoporsi alle visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto. Il Napoli, dunque, chiude per il sostituto di Tuanzebe (tornato al Manchester United), in attesa di sistemare la spinosa questione Koulibaly.