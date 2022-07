Messaggio alla Juventus: De Ligt esce allo scoperto

Sono ore calde in casa Juventus per il futuro di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese che potrebbe essere dunque arrivato al capolinea della sua avventura torinese. Dalla Germania la spinta del Bayern

Il mercato della Juventus ormai ruota intorno a Matthijs de Ligt, prossimo tassello da andare a sistemare dopo gli ingressi ufficiali di Paul Pogba e Angel Di Maria. L’olandese è il nome numero uno sul tavolo dette trattative del club di Agnelli, visto un rinnovo che si è allontanato già da qualche tempo, e al contempo gli interessamenti dei top club europei che si sono fatti sempre più vivi ed accesi, col Chelsea che fu la prima squadra ad andare in pressing prima dell’inserimento forte del Bayern Monaco.

A tal proposito siamo ormai entrati nella fase decisiva per ciò che concerne il futuro di de Ligt con cifre importanti sul piatto sia per il calciatore, intesa di massima da 18 milioni di euro lordi per cinque anni, come evidenziano dalla Germania, che per il club bianconero.

Come evidenziato dal giornalista della ‘Bild’ Christian Falk su Twitter, Hasan Salihamidzic, responsabile Sport del Bayern Monaco è ora in viaggio per l’Italia per la trattativa sul trasferimento di Matthijs de Ligt con Federico Cherubini della Juventus.

Calciomercato Juventus, de Ligt fa sapere di volere il Bayern Monaco

Prima dei colloqui lo stesso difensore olandese avrebbe fatto sapere al club bianconero di gradire un accordo tra le parti vista la volontà di andare a giocare proprio per il Bayern Monaco. La dirigenza bavarese si muove dunque proprio per andare verso il desiderio di tutte le parti in causa, provando a trovare la quadra economica giusta con la Juve utile a spostare dunque un cartellino importante come quello di de Ligt, che ha quindi espresso la sua volontà. Forte il richiamo del Bayern. Il messaggio del difensore, evidenziato da Falk è chiaro: “Trovate un accordo, voglio andare al Bayern“.