Atteso l’agente a Milano per incontrate l’Inter: parti al lavoro sulla firma. Tutti gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra

Proseguono le trattative in casa Inter nonostante i tanti colpi già messi a segno da Marotta e Ausilio per l’inizio del ritiro estivo. Domani i nerazzurri affronteranno il Lugano per la prima amichevole ufficiale dopo la sgambata contro la Milanese.

A tenere banco, oltre al possibile avvicendamento tra Skriniar e Bremer in difesa, è ancora l’ipotesi Dybala. “Fa parte di quella serie di calciatori svincolati ed è la prima volta che, nella mia carriera, tanti giocatori di tale livello sono ancora fermi e senza squadra. È la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando. Dybala rappresenta e rappresentava una opportunità, ma non possiamo dimenticarci che davanti abbiamo giocatori di grande livello e siamo a posto così. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”. Marotta ha affermato che in attacco l’Inter è a posto così, ma continua a lavorare affinché, attraverso le uscite, possa arrivare in nerazzurro anche Paulo Dybala. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, l’affare non è ancora saltato.

Calciomercato Inter, incontro con l’agente di Sanchez

Il primo nome in uscita in attacco è quello di Alexis Sanchez, che è legato all’Inter fino a giugno 2023. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’agente del cileno Fernando Felicevich è a Milano e oggi, oltre a perfezionare la risoluzione del contratto di Arturo Vidal, diretto al Flamengo, discuterà anche del futuro del ‘Nino Maravilla’. Il club nerazzurro lavora alla rescissione con buonuscita, ma non c’è ancora alcun accordo e Sanchez vuole solo grandi squadre. Nel vertice odierno i dirigenti nerazzurri proveranno a sbloccare la situazione per rendere possibile l’approdo di Dybala ad Appiano Gentile in tempi rapidi. La ‘Joya’ ha fretta.