Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Salihamidzic, ha rilasciato nuove parole in merito al possibile arrivo di de Ligt dalla Juventus

Si accende la trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. Oggi è sbarcato a Torino il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic. In particolare, il dirigente del club bavarese ha incontrato prima la dirigenza bianconera, poi l’Avvocato Rafaela Pimenta, agente del difensore olandese.

“Abbiamo parlato, vediamo. Non posso dire niente. Se c’è ottimismo? Sempre“, ha dichiarato ‘Brazzo’ poco prima di lasciare l’Italia. Al rientro in Germania, poi, il ds dei tedeschi ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito all’operazione con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, le parole di Salihamidzic su de Ligt

“Qual è la probabilità dell’arrivo di de Ligt? Vorrei dirlo, ma non posso – ha dichiarato Salihamidzic ai microfoni dei giornalisti presenti all’uscita dall’aeroporto -. Se ci sono state buone conversazioni? È sempre importante parlare. Ora dobbiamo vedere cosa ne viene fuori“. Insomma, l’affare è entrato ufficialmente nel vivo, le prossime saranno ore decisive. Non resta che aspettare l’evolversi della vicenda. La certezza, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, è che il Bayern è in cima alla lista delle preferenze di de Ligt. Difatto, negli scorsi giorni c’è stato il sorpasso sul Chelsea, altra pretendente. Ma sembra sempre di più che la carriera dell’ex capitano dell’Ajax proseguirà in Germania.