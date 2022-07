Calciomercato, il futuro di Dybala dipende ancora dalla Juventus

Paulo Dybala è ancora senza squadra dopo l’addio alla Juventus. L’Inter è ancora bloccata sul fronte cessioni e così prende corpo la pista Roma, da tempo sull’argentino

Di ritorno a Torino dalle vacanze, Paulo Dybala è ancora a caccia di una nuova squadra dopo un mese e mezzo dall’addio ufficiale alla Juventus. L’argentino ha scelto l’Inter mesi fa, coi suoi rappresentanti incontratisi diverse settimane fa anche nella sede del club nerazzurro, ma l’arrivo rapido di Lukaku ha poi ingolfato il reparto offensivo interista bloccando di fatto Marotta. L’Ad ha stretto un patto con l’argentino, lasciandogli però la libertà di accordarsi con un’altra società in mancanza di un affondo da parte dell’Inter.

Dybala-Inter non è saltata, ma adesso è un’operazione in salita. Così, con tutte le enormi difficoltà del caso, possono prendere quota, vedi il Napoli, nuove piste o riprendere quote vecchie piste come quella che porta alla Roma di Mourinho, notoriamente grande estimatore del classe ’93 di Laguna Larga.

‘Sky Sport’ conferma quanto diciamo da tempo, ovvero che l’argentino è un’idea sempre ‘calda’ in casa giallorossa che può diventare concreta con la cessione di Zaniolo e se lo stesso Dybala nonché il suo entourage abbassassero le pretese. Per l’emittente satellitare, in realtà, l’ex numero dieci de ‘La Vecchia Signora’ le ha già abbassate.

Dicevamo della cessione di Zaniolo, una cessione – alla Juventus – ancora non arrivata al rush finale. Come raccontatovi da CM.IT, la trattativa tra i due club procede a fuoco lento. Concentrati su de Ligt, i bianconeri non hanno ancora affondato per l’attaccante della Roma, aperta a un prestito molto oneroso (10 milioni) con obbligo a 40. Pinto non vuole contropartite, la Juve invece intende inserirne almeno una per abbassare la parte cash.