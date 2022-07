Proseguono i contatti tra agenti, Juventus e Roma per sbloccare la trattativa che può condurre Nicolò Zaniolo in bianconero

Dopo lo sbarco in Italia di Angel Di Maria e Paul Pogba, la Juventus in questi giorni sfrutterà la presenza a Torino di Rafaela Pimenta, agente del francese e di Mathjis de Ligt, per risolvere il futuro del difensore olandese. Conteso da Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United, l’ex Ajax ha accordato la propria preferenza al club bavarese che sin qui si è tuttavia mostrato poco incline ad avvicinarsi ai 100 milioni richiesti dai torinesi. Soldi che Federico Cherubini è pronto a reinvestire, almeno in parte, per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Oltre all’eventuale sostituto del numero 4 bianconero, gli sforzi della dirigenza juventina saranno indirizzati sulla trattativa per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è pronto a trasferirsi in Piemonte, ma sin qui i due club non hanno trovato la quadra definitiva sulle cifre (la richiesta iniziale dei giallorossi è di 50 milioni di euro), sia sull’inserimento di eventuali contropartite tecniche, tutte rispedite al mittente da Tiago Pinto. Come raccontato di recente, un punto d’incontro può essere invece trovato sulla formula dell’operazione. Dopo i colloqui degli ultimi giorni, si fa sempre più strada l’ipotesi di un prestito abbastanza oneroso con obbligo di riscatto

Calciomercato Juve e Roma, le ultime su Zaniolo

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it, oltre a registrare una politica dei piccoli passi nel portare avanti questa trattativa, confermano che la Juve ha sin qui ragionato su una cifra complessiva attorno ai 45 milioni di euro, bonus inclusi. Nei prossimi giorni, sono in programma nuovi contatti per avvicinarsi alla fumata bianca, anche se quasi tutte le parti in causa continuano a parlare di una cottura a fuoco lento.