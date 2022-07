Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 11 luglio: inizia un’altra settimana importante e piuttosto calda per i club

Inizia una nuova settimana e il calciomercato è sempre più nel vivo. Squadre ormai tutte in ritiro per preparare la stagione, poco più di un mese all’inizio del campionato, per molte squadre c’è necessità di accelerare per mettere a segno affari importanti.

Oggi, occhi puntati soprattutto su quanto succede a Torino, con il Bayern Monaco che si fa avanti per de Ligt e la Juventus che potrebbe poi dirigersi su Zaniolo, Koulibaly o altri giocatori (Bremer?) dopo l’eventuale, clamoroso, incasso per l’olandese. Da monitorare, come di consueto, anche i movimenti del Milan campione d’Italia, che a parte Origi deve ancora mettere a segno colpi di rilievo, e dell’Inter, che continua a manovrare per Dybala tramite le cessioni.

10.20 – Scambio di prestiti Kean-Kimpembe, la nuova idea della Juventus per il dopo de Ligt.

09.55 – UFFICIALE: risoluzione consensuale tra De Zerbi e lo Shakhtar.

09.30 – Per de Ligt al Bayern potrebbe non essere la giornata decisiva: intanto la Juventus valuta uno scambio di prestiti con la Roma per Zaniolo.

IN AGGIORNAMENTO