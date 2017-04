Inter-Napoli, Sarri: "Gara difficile. Tolisso? Non sa cosa si è perso"

Oscar Maresca

29/04/2017 14:40

INTER NAPOLI SARRI/ Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera fra il Napoli e l'Inter. Gli azzurri saranno impegnati nel posticipo della trentaquattresima giornata di A al 'Meazza' contro i nerazzurri. Il tecnico ha toccato tanti argomenti importanti: dal calciomercato, al suo contratto con la società partenopea passando per l'analisi della gara. In merito alla recente notizia del centrocampista del Lione Tolisso che avrebbe rifiutato di vestire la maglia azzurra per paura della città ha detto: "Mi spiace per chi non è venuto a Napoli, non sa cosa si è perso".

Inter-Napoli, Sarri analizza la partita e torna a parlare del suo futuro

Quella con l'Inter sarà una gara fondamentale per la squadra partenopea. Se il Napoli vuole conquistare il secondo posto non può permettersi di perdere altri punti fondamentali come successo a Bergamo contro l'Atalanta. Le news Napoli dicono che l'11 azzurro a scendere in campo domani dovrebbe essere lo stesso della gara col Sassuolo. Sarri però ha preferito non svelare nulla. Commentando la marcia d'avvicinamento alla sfida coi nerazzurri ha invece detto: "L'Inter con Pioli ha avuto un percorso ottimo, con una flessione nelle ultime partite. Sono una squadra forte e potrebbero avere una reazione forte. La partita è difficile e pericolosa, del resto a San Siro con i nerazzurri non può essere semplice. Non si può ridurre la gara a un confronto tra Mertens e Icardi o tra me e l'altro allenatore. Poi sono certamente due giocatori che possono incidere". Si è parlato poi anche del contratto di Sarri con il Napoli: "L'ho detto, penso al campo. Al momento ho un contratto con il Napoli e conta questo. Se il presidente non dovesse essere contento me lo dirà, se io non sarò contento lo dirò al presidente. Ma se De Laurentiis vuole proseguire su una linea progettuale, è anche la mia intenzione. Poi lui può anche decidere di mandar via tutti e tenere me, oppure di tenere tutti gli altri e mandare via me".