Inter-Napoli, Sarri: "Inter e Milan torneranno prima o poi. Cambiare? E' una follia"

Nicola Lo Conte

29/04/2017 13:07

SERIE A NAPOLI CONFERENZA SARRI / Alla vigilia della delicata sfida contro l'Inter, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, si presenta in sala stampa per il consueto appuntamento in conferenza. Di questo importante crocevia di campionato per la lotta al secondo posto, di scenari possibili di calciomercato e in generale delle news Napoli ha parlato il mister toscano. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Koulibaly ha detto cose giuste. Dobbiamo credere di poter vincere tutte le singole partite. Magari non succede, o magari non basta per arrivare secondi ma a quel punto non dipende più da noi. L'Inter con Pioli ha avuto un percorso ottimo, con una flessione nelle ultime partite. Sono una squadra forte e potrebbero avere una reazione forte. La partita è difficile e pericolosa, del resto a San Siro con i nerazzurri non può essere semplice".

DERBY DI ROMA: "L'ideale sarebbe che il risultato del derby non ci influenzi. L'obiettivo è fare una grande partita, a fine partita pensare alla prossima col Cagliari e così via. Non possiamo disperdere energie mentali a pensare altro".

I DIFETTI DEL NAPOLI: "La squadra è cresciuta moltissimo, reagisce meglio agli eventi durante le partite e ha un approccio molto più maturo. Siamo più determinati rispetto all'anno scorso. C'è da migliorare sulla leggerezza che ci prende una volta che siamo in vantaggio in certe partite, è più difficile da risolvere di quanto potessimo immaginare. Abbiamo lasciato punti per strada per questo ed è un peccato. E' una follia dire che questa squadra dovrebbe cambiare modulo visto che si parla del migliore attacco. La crescita definitiva passa attraverso un miglioramento della difesa, nel senso di subire meno gol stupidi".

I PREMI RICEVUTI: "I premi fanno piacere ma sono una cosa di scrivania. Io sono un uomo di campo. Il prossimo premio lo scudetto? L'ho già detto, resta un sogno ma non è programmabile dal Napoli in questo momento. Anche perché prima o poi Inter e Milan ritorneranno a fare risultati in linea con la loro storia e la lotta al vertice si allargherà".

LA GARA CON L'INTER: "Non si può ridurre la gara a un confronto tra Mertens e Icardi o tra me e l'altro allenatore. Poi sono certamente due giocatori che possono incidere. Più fisicità a centrocampo? Sì e no. Sì perché ci sarebbe bisogno di contrastare la loro fisicità, no perché tanto non arriveremo mai al loro livello e dunque ce la giocheremo sul palleggio come sempre. Abbiamo fatto buoni allenamenti e siamo in crescita. Diawara si è riavuto da un periodo di calo, Zielinski ha fatto gli Europei e per la prima volta ha fatto una stagione da più di 40 partite ma mi sembra in rialzo anche lui. Abbiamo soluzioni a centrocampo notevoli, chiunque dei sei può giocare e chiunque darà risposte positive. Uno di questi, Hamsik, sappiamo che è un fuoriclasse".

MAKSIMOVIC: "Maksimovic è un buon giocatore, mi da' meno garanzie rispetto ad Albiol e Koulibaly ma state certi che diventerà un grande pilastro di questa squadra. E' fisico, ha velocità di gambe e piedi per impostare da dietro. Per tecnica può diventare come Albiol e fisicamente come Koulibaly".