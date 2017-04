Atalanta-Juventus, mani in area di Toloi: proteste bianconere!

28/04/2017 22:12

ATALANTA JUVENTUS RIGORE TOLOI - Un episodio destinato a generare polemiche quello verificatosi nel secondo tempo di Atalanta-Juventus. Nei minuti successivi all'1-1 bianconero, Toloi nell'area orobica per anticipare Bonucci tocca la sfera con la mano: gesto non visto dall'arbitro Guida, che credendo in un tocco del difensore ospite ha fischiato successivamente il fuoriogioco ai danni di Mandzukic. Vibranti le proteste dei calciatori juventini dopo la decisione di Guida, quest'ultimo però irremovibile nell'assegnare il calcio di punizione all'Atalanta per l'off-side dell'attaccante croato.

G.M.