Bayern Monaco, Rummenigge: "Ancelotti non è in discussione, resta qui!"

28/04/2017 17:12

BAYERN MONACO RUMMENIGGE ANCELOTTI / "Ancelotti non è in discussione". Lo ha detto forte e chiaro Karl-Heinz Rummenigge smentendo alcuni rumors di mercato che davano il tecnico italiano a rischio esonero una volta terminata la stagione a seguito della doppia eliminazione nel giro di otto giorni in Champions e Coppa di Germania: "Carlo è un allenatore molto esperto e ha un contratto con noi fino al 2019, per questo la sua permanenza non si discute - le parole dell'Amministratore delegato del Bayern Monaco riportate dalla 'Bild' - Non dobbiamo dimenticare che sulla nostra stagione hanno influito la sfortuna, alcuni infortuni e - con chiaro riferimento al match contro il Real Madrid, ndr - certe decisioni arbitrali".

R.A.