Calciomercato Juventus, tesoretto Coman: i bianconeri sognano il gran colpo

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

28/04/2017 16:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN / La stagione ha ancora molto da raccontare, con uno scudetto alle porte ed una Champions da giocarsi fino alla fine, ma per la Juventus e per Beppe Marotta non pensare al prossimo calciomercato risulta impossibile. Sono giorni caldi, giorni in cui il direttore bianconero può registrare l'ennesima grande operazione, quella relativa a Kingsley Coman: il ragazzino francese sta per completare il suo prestito biennale oneroso (7 milioni in due stagioni) al Bayern Monaco e i bavaresi hanno deciso di confermarlo nella rosa di Ancelotti per la prossima stagione. Il Bayern verserà 21 milioni di euro, cifra già pattuita, nelle casse bianconere entro il prossimo 30 aprile per assicurarsi le prestazioni di Coman, nonostante una seconda annata tedesca tutt'altro che positiva. La plusvalenza, comunque, resta importante: arrivato nel 2014 a parametro zero dalla Francia, Coman varrà per la Juve una plusvalenza da 19 milioni di euro, cifra che potrà essere prontamente reinvestita.

Il calciomercato Juventus riparte da Coman: un tesoretto per provare il colpo grosso

Una cifra da riutilizzare subito, dunque, già nel prossimo calciomercato Juventus. I bianconeri non devono rinnovare, ma aggiungere elementi importanti ad una squadra già fortissima. Coman è stato ufficialmente riscattato dal Bayern Monaco, e il tesoretto proveniente dalla sua cessione potrebbe aiutare molto Marotta nelle sue operazioni. Quali sono, però, gli obiettivi? Tanti, in ogni zona di campo, a cominciare dalla difesa: il nome di Mattia De Sciglio si fa sempre più forte giorno dopo giorno, col Milan che studia la cessione e Max Allegri che spinge per il suo arrivo in bianconero. A centrocampo gli obiettivi restano due: dal PSG in uscita c'è il 30enne Matuidi, che già interessava un anno fa, ma a cifre molto più elevate. L'alternativa a lui arriva sempre dalla Francia, ma stavolta da Lione, e risponde al nome di Corentin Tolisso per cui Aulas vorrebbe fare cassa. Ma è in attacco che ci si giocherà le chance migliori col gruzzoletto riservato al mercato: potrebbe essere sacrificato Mandzukic, ma per il momento la Juve cerca un esterno che interpreti alla perfezione il ruolo che il croato ha svolto benissimo quest'anno nel 4-2-3-1 allegriano: i nomi di Bernardeschi e Schick non convincono pienamente, perché la Juve sogna il colpo grosso. Alexis Sanchez è un'ipotesi concreta, in uscita dall'Arsenal, il sogno invece si chiama Di Maria: dal PSG al PSG, dunque, con un grazie a Coman e al Bayern. E allo sceicco parigino, che proverà a non svendere nessuno dei suoi la prossima estate.