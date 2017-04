Calciomercato Napoli, retroscena Gonalons e Tolisso: ecco perché non hanno vestito l'azzurro

28/04/2017 14:34

CALCIOMERCATO NAPOLI GONALONS TOLISSO LIONE / Il Napoli, in passato, è stato molto vicino sia a Gonalons che a Tolisso. Trattative che sembravano a un passo dal concludersi con il Lione e invece sfumate sul più bello. Il vero motivo è stato svelato da Frederic Guerra, agente di Gonalons, a 'Radio Kiss Kiss'. Ed è piuttosto sconcertante. "I due non sono venuti perché hanno avuto paura - ha raccontato Guerra - Entrambi hanno ricevuto resoconti estremamente negativi sulla città. Io so che Napoli è una città meravigliosa, ma all'esterno la si percepisce diversamente. La sua fama in Francia, per colpa di Gomorra, non è delle migliori". Emerge dunque un ostacolo in più sulle trattative degli azzurri. Un ostacolo anche piuttosto difficile da superare.

N.L.C.