Calciomercato Milan, derby con l'Inter per de Vrij: offensiva rossonera

28/04/2017 09:51

CALCIOMERCATO MILAN INTER DERBY DE VRIJ / Derby Milan-Inter anche sul calciomercato. Tra gli obiettivi dei due club c'è Stefan de Vrij, difensore olandese della Lazio con il contratto in scadenza nel 2018. Non avendo trovato l'accordo per il rinnovo coi biancocelesti, in vista della prossima estate si appresta a cambiare maglia. Come anticipato da Calciomercato.it, de Vrij piace molto all'Inter, che sta valutando anche le ipotesi Manolas e Rüdiger. Tuttavia, non solo i nerazzurri cercano rinforzi per il reparto arretrato. Il calciomercato Milan, infatti, resta vigile e, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', si prepara a un'azione di disturbo per l'ex Feyenoord, che sta cambiando procuratore (fattore che rallenta le trattative): Marco Fassone, nuovo amministratore delegato, e Massimiliano Mirabelli, direttore dell'area tecnica milanista, avrebbero programmato un nuovo incontro con i procuratori del difensore per la prossima settimana. Potrebbe rivelarsi importante per tentare l'affondo e superare i cugini interisti.

Calciomercato Milan, offensiva per de Virj

La nuova dirigenza del Milan sembra aver già trovato un accordo di massima con Claudio Lotito, presidente della Lazio che avrebbe chiesto 40 milioni di euro nonostante la scadenza contrattuale fissata a giugno 2018 (poco più di un anno). A facilitare l'affare sono i buoni rapporti tra Fassone e il patron laziale: i due avrebbero trovato un accordo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, quanto basta per bruciare la concorrenza dell'Inter. Al calciatore, invece, dovrebbe essere corrisposto un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus (i nerazzurri sono arrivati a 3,5 milioni). A poche settimane dal pareggio al cardiopalma nel derby di 'San Siro', le due dirigenze sono pronte a duellare anche sul mercato.

M.D.A.