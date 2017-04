Frosinone, infortunio Kragl: il comunicato UFFICIALE

28/04/2017 01:09

NEWS FROSINONE/ Stagione praticamente finita per Oliver Kragl. Il centrocampista del Frosinone, infortunato, dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico. Ecco il comunicato ufficiale del club ciociaro: "In seguito agli esami strumentali precedentemente effettuati ed all’odierna visita eseguita dal Prof. Mariani, volta a valutare la stabilizzazione del ginocchio sinistro (frattura del menisco laterale) del calciatore Oliver Kragl, è emerso che per il completo recupero dell’atleta si rende necessario l’intervento chirurgico. Il centrocampista tedesco verrà operato nei prossimi giorni".

S.F.