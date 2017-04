Liverpool, UFFICIALE: Gerrard diventa allenatore

27/04/2017 19:22

LIVERPOOL GERRARD ALLENATORE / Inizia una nuova carriera per Stevan Gerrard: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ed essere tornato al Liverpool, per la bandiera dei 'Reds' c'è ora un posto in panchina. Il club inglese ha, infatti, annunciato che Gerrard il prossimo anno sarà l'allenatore della squadra under 18.

"Ho molto apprezzato il tempo trascorso nell'Academy, ho avuto modo di imparare molto dallo staff. Dopo aver parlato con Inglethorpe, abbiamo deciso che è arrivato il momento per me di gestire una mia squadra", le prime parole da allenatore di Gerrard.

B.D.S.