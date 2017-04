Calciomercato Inter, da De Vrij a Griezmann: il punto sulle trattative in entrata

Stefano Migheli

CALCIOMERCATO INTER / Inter attivissima sul calciomercato e in particolare sul fronte entrate. Sono tante le novità degli ultimi giorni che riguardano diverse operazioni importanti portate avanti dal ds Ausilio. I reparti maggiormente interessati sono soprattutto centrocampo e attacco, sui quali si stanno inseguendo diversi nomi di spessore in queste ultime ore. Tuttavia, anche la difesa non è da meno visto che è notizia recente il presunto accordo economico raggiunto con De Vrij: l’Inter avrebbe già trovato l'intesa sulla base di un quadriennale da 3,5 milioni annuali con l'olandese della Lazio. Ora resta da trovare quello con Lotito che continua a chiedere 25 milioni per un giocatore in scadenza nel 2018, decisamente troppi. L'altro nome caldo è quello di Toby Alderweireld, ora al Tottenham, giocatore che però costa tanto e non è in vendita: gli 'Spurs' infatti puntano al rinnovo con allegato aumento del compenso a 117mila euro a settimana e conseguente clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro.

Calciomercato Inter, un top player per l'attacco: tutte le piste

Per il centrocampo, oltre al sogno Verratti, Ausilio monitora costantemente le situazioni di Krychowiak e Fabinho, tutti giocatori molto costosi e difficilmente percorribili almeno per il momento; tuttavia, per il polacco e il brasiliano ci sono molti più margini rispetto al regista del Psg e ai due romanisti, considerati intoccabili dai rispettivi club. Ma è in attacco che il calciomercato Inter, oltre a Schick e Petagna, potrebbe mettere a segno il grande colpo. I nomi sui quali punta Suning sono quelli di James Rodriguez del Real Madrid, Arda Turan del Barcellona e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Per il colombiano, Perez continua ad insistere per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi anche a 60 se lo stesso giocatore dovesse forzare la mano per una cessione estiva. L'indiscrezione che accosta il turco del Barcellona ai nerazzurri arriva direttamente dalla Spagna e precisamente da 'Don Balon', secondo cui sarebbe legato all'arrivo (quasi impossibile) di Simeone. L'ultimo nome, ma non ultima scelta della società, è quello del francese dei 'Colchoneros', attaccante di razza al momento inarrivabile visto che la sua clausola rescissoria è di 100 milioni di euro, cifra decisamente improponibile per qualsiasi top club europeo.