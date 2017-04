Atalanta-Juventus, Allegri ne convoca 23

27/04/2017 14:18

ATALANTA JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Per il match contro l'Atalanta valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A e anticipato a domani in vista della semifinale d'andata di Champions contro il Monaco, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 23 giocatori. Nell'elenco torna Buffon, lasciato a riposo domenica scorsa contro il Genoa:

1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

12 Alex Sandro

14 Mattiello

15 Barzagli

17 Mandzukic

18 Lemina

19 Bonucci

21 Dybala

22 Asamoah

23 Dani Alves

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

28 Rincon

32 Audero

38 Mandragora