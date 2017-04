Crotone-Milan, Montella senza De Sciglio e Sosa: ecco i sostituti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

26/04/2017 10:37

CROTONE MILAN DE SCIGLIO SOSA / Il Milan domenica andrà a Crotone e non potrà compiere un altro passo falso. Dopo il grave ko di San Siro contro l'Empoli, la trasferta all'Ezio Scida diventa cruciale per non rischiare di compromettere definitivamente la lotta Europa League. I rossoneri sono sesti e nell'ultima giornata hanno visto allontanarsi Lazio (+6) e Atalanta (+5), che però nel prossimo turno affronteranno rispettivamente Roma e Juventus. Dietro c'è l'Inter, che affronterà il Napoli, a -2 e la Fiorentina (va a Palermo) a -3. Numeri che fanno capire quanto pesante sia stato lo stop contro l'Empoli e quanto sia vitale vincere a Crotone. Attenzione comunque ai calabresi, da non sottovalutare, visto che in casa loro cercheranno di strappare punti utili in chiave salvezza.

Crotone-Milan: giocano Vangioni e Sosa

Montella per Crotone-Milan dovrà rinunciare a due squalificati: Mattia De Sciglio e Josè Ernesto Sosa. Il terzino rossonero, sempre al centro di voci di calciomercato e pure di alcune critiche, sarà rimpiazzato a sinistra da Leonel Vangioni. Dopo tre partite consecutive, il 29enne argentino ritroverà una maglia da titolare. L'ex River Plate si era ritagliato dello spazio da inizio febbraio in poi. Ma il ritorno di Davide Calabria in buone condizioni ha spinto Montella ad accantonare l'argentino, che domenica avrà una chance importante. Anche perché Luca Antonelli ha dei problemi muscolari da risolvere. Una buona prestazione può convincere l'allenatore a confermarlo anche quando De Sciglio tornerà dalla squalifica, dato che il numero 2 rossonero non attraversa un buon momento.

Per quanto riguarda il ruolo di regista davanti alla difesa, le ultime news Milan dicono che sarà Manuel Locatelli a sostituire Sosa. E' il 19enne di Lecco il naturale sostituto dell'argentino in quella posizione. L'ex Primavera ultimamente è sembrato in ripresa rispetto a un inizio di 2017 non particolarmente brillante. Un calo normale, considerando la giovane età. A Crotone ritroverà un posto da titolare e può riguadagnare fiducia. Servirà una prestazione convincente, anche perché occupa una casella importante dello scacchiere rossonero. Tramite lui passerà la manovra di gioco del Milan. Dunque il ragazzo dovrà essere bravo a farsi trovare pronto. Non gioca titolare dal 4 marzo, quando i rossoneri vinsero 3-1 a San Siro contro il Chievo Verona. In Calabria dovrà dimostrare di aver accantonato il periodo buio definitivamente e di poter dare un contributo importante in questo finale di stagione.