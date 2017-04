Argentina, Maradona: "Federazione da far esplodere. Sampaoli? Non è quello giusto"

25/04/2017 18:07

ARGENTINA MARADONA VERON SAMPAOLI / Maradona contro tutti, come al solito. Il 'Pibe de Oro' attacca i vertici federali dell'Argentina. Le critiche non risparmiano nessuno: non ci sono rapporti con il neopresidente dell'AFA Tapia, nè con il suo plenipotenziario, il presidente del Boca Juniors, Angelici. Ma anche giocatori e tecnici che ruotano intorno all'Albiceleste sono oggetto dei suoi strali: "L'AFA va fatta saltare con una granata e bisogna rifondarne una tutta nuova - ci va giù durissimo il 'Diez' a 'Radio Rivadavia' - Veron non dovrebbe andare a dirigere le giovanili. Non ne ha le capacità e inoltre nessun giocatore dovrebbe compromettersi con l'AFA in questo momento. Sampaoli in Nazionale? Non ha il tatto giusto per risolvere i problemi e fare pulizia".

Maradona è molto pessimista anche sulle possibilità dell'Albiceleste di qualificarsi per i Mondiali: "Firmerei per arrivare agli spareggi - ha dichiarato - Senza Messi è durissima, ma gli argentini hanno qualcosa in più dentro di loro, conto su questo".

N.L.C.