Van Bommel, ex Milan © Getty Images

24/04/2017 22:15

PSV EINDHOVEN VAN BOMMEL - Via 'ufficiale' alla carriera di allenatore di Mark van Bommel. Il PSV Eindhoven ha infatti comunicato l'ingaggio come tecnico dell'Under 19 dell'ex centrocampista del Milan. Van Bommel aveva appeso gli scarpini al chiodo nell'estate del 2013, giocando la sua ultima stagione proprio con la maglia del club olandese.



G.M.