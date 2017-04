Serie B, la 'Flop 11' della 37a giornata: Ardemagni ingenuo, Masucci in crisi

Marco Orrù

24/04/2017 21:56

SERIE B FLOP 11/ Per le news Serie B ecco la 'Flop 11' della 37a giornata del campionato cadetto: disastro Bari con Moras e Parigini, attacco ancora a secco per il Pisa con Masucci e Gatto. Altra papera per Radunovic dell'Avellino.

FLOP 11 della 37esima giornata di Serie B

Ecco i peggiori di Calciomercato.it:

RADUNOVIC - Ennesima papera del portiere dell'Avellino che regala il gol a Laribi. Incerto anche nelle uscite alte.

MORAS - Lento, impacciato, poco reattivo e sempre in ritardo: contro la sua ex squadra fornisce una prestazione poco convincente.

STRUNA - Lascia il suo Carpi in dieci per un'ingenuità, favorendo la goleada del Cittadella.

ARIAUDO - Spesso tra i migliori, oggi finisce dietro la lavagna per quei 10 minuti di blackout che hanno permesso alla Ternana di segnare due gol.

FERRARI - Nel Verona che sbanca il San Nicola c'è la nota stonata rappresentata da Ferrari, espulso a inizio ripresa per un doppio ammonizione.

PARIGINI - Entra nella ripresa per dare una scossa alla manovra offensiva del Bari ma non riesce ad incidere. Anzi, lascia la squadra in dieci nel finale per rosso diretto.

RONALDO - Prova anonima del regista della Salernitana nel match contro la Pro Vercelli.

MAURI - Da regista non riesce ad esprimere tutte le sue qualità tecniche. Sbaglia un gol facile nella ripresa.

ARDEMAGNI - Un gol, il dodicesimo in campionato, ma un'espulsione inopinata per aver applaudito ironicamente l'arbitro che da un giocatore come lui non è ammissibile.

MASUCCI - Un'occasione sola, ma Pigliacelli è bravo a parare. Non segna dal 25 febbraio e il Pisa ne sta risentendo.

GATTO - Così come Masucci, anche Gatto dimostra poco cinismo sotto porta, rinviando l'appuntamento al gol di un'altra settimana.

ALL.: COLANTUONO - Il suo Bari sembra essersi perso. Dopo un buon avvio dal suo arrivo sulla panchina barese, la squadra è entrata in un vortice negativo da cui non riesce più ad uscire.

(4-3-3): Radunovic; Struna, Ariaudo, Moras, Ferrari; Ronaldo, Mauri, Parigini; Masucci, Ardemagni, Gatto. All.: Colantuono.