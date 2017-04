INSTAGRAM - Evra lancia il suo messaggio: "Basta incolpare gli altri"

24/04/2017 13:04

EVRA INSTAGRAM / Come al solito Evra regala le sue 'perle di saggezza' via Instagram, con filmati che ormai i suoi fan attendono e che fanno puntualmente il giro del web. Stavolta si è rivolto a tutti coloro che abitualmente incolpano gli altri per i propri fallimenti: "Oggi è il mio giorno libero ma io non ho giorni liberi. Lavoro duramente, perché voglio farcela. Non accusate gli altri, non sparlate dei vostri amici. Semplicemente uscite e lavorate sodo, come ho fatto io. Siate umili".

L.I.