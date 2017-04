Juventus-Genoa, Bonucci: "Scontro con Allegri ha fatto bene a tutti"

23/04/2017 22:43

JUVENTUS GENOA BONUCCI - Gol e spettacolo per la Juventus. Leonardo Bonucci, in retequesta sera, commenta il poker rifilato ai liguri nel posticipo di Serie A: "E' stato un bel gol, era importante era dare una risposta anche in campionato dopo la Champions - ha detto il difensore a 'Premium Sport' - Siamo un gruppo umile ogni partita azzera il passato per un grande futuro. Quello che è successo con Allegri è passato, credo abbia fatto bene a tutti. Scudetto? Mancano sempre meno partite con lo stesso distacco, dobbiamo continuare così. Adesso ci sospettano cinque gare in campionato e due in Champions che decideranno la stagione".

G.M.