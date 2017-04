23/04/2017 20:11

CALCIOMERCATO MILAN KUCKA TORINO - Sinisa Mihajlovic non molla la presa. Il tecnico del Torino, dopo averlo cercato già nella sessione estiva del 2016, secondo 'Premium Sport' continua a seguire Juraj Kucka. Il centrocampista del Milan sarebbe, infatti, ancora nel mirino dei granata e nella prossima estate potrebbe lasciare i rossoneri per riabbracciare Mihajlovic in Piemonte dopo la precedente esperienza comune al Milan.

A.L.