Milan-Empoli, gioia empolese sui social: "Altri tre punti importanti"

23/04/2017 18:24

MILAN EMPOLI SKORUPSKI / L'Empoli esulta per la sofferta vittoria in casa del Milan, fondamentale per la lotta salvezza. Lukasz Skorupski, autore di una bella prestazine (condita da un rigore parato), ha mostrato una fotografia su Instagram direttamente dagli spogliatoi di 'San Siro'. I ragazzi di Martusciello vengono ritratti in gruppo con le dita a indicare la vittoria. Il commento del portiere è conciso: "Altri tre punti importanti. Milan-Empoli 1-2".

M.D.A.