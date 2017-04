Sampdoria-Crotone, Giampaolo: "Loro vittoria meritata. Schick? Presto per parlare di futuro"

23/04/2017 17:36

SAMPDORIA CROTONE GIAMPAOLO / Marco Giampaolo ha analizzato la sconfitta odierna della sua Sampdoria contro il Crotone: "Il Crotone ha avuto una energia mentale migliore. Ha meritato per l'impegno profuso, ma la Samp ha avuto occasioni per vincerla - le sue parole alla 'Rai' - Un gol loro era in netto fuorigioco, ma hanno meritato di vincere. Schick? Il gol è un capolavoro, si è creato anche altre occasioni di grande qualità. Ha grandissimi margini, deve imparare a capire quando affondare. E' giovane, ha tutto per diventare un grandissimo. Se resta? Ferrero non mi ha garantito nulla perché oggi è presto parlare di futuro. Mi auguro che la Samp sia sempre competitiva".

M.D.A.