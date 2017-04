Calciomercato Bari, Colantuono dall'esonero alla conferma

Matteo Fantozzi

23/04/2017 10:50

CALCIOMERCATO BARI COLANTUONO / Dopo una intrigante giornata di campionato, le news di calciomercato Serie B si susseguono senza soluzioni di continuità con le voci relative ad un possibile esonero di Stefano Colantuono. Infatti, dopo la sconfitta al 'San Nicola' contro il Verona di Fabio Pecchia, l'ex tecnico di Atalanta, Torino e Udinese era stato dato a rischio esonero. Il sodalizio del tecnico romano con il club pugliese non si è però concluso visto che, quest'ultimo, ha deciso di confermarlo mandando la squadra in ritiro punitivo.

Calciomercato, Colantuono confermato a Bari

Nelle ultime tre settimane, i pugliesi hanno ottenuto tre sconfitte, vanificando quanto di buono fatto dopo l'arrivo di Stefano Colantuono. L'ex allenatore dell'Udinese si era insediato sulla panchina del Bari con la squadra in piena lotta per non retrocedere e, grazie ad una serie di risultati positivi, era riuscita a portarla a lottare per un posto per i playoff. I tanti acquisti fatti nella sessione di calciomercato di gennaio, avevano fatto sognare la tifoseria e fatto sperare alla società che in questo modo si potesse raggiungere più facilmente la Serie A.



Di sicuro, la dirigenza ha investito molto andando ad acquistare giocatori del calibro di Antonio Floro Flores, attaccante che per la categoria cadetta è sicuramente un lusso. Oltre all'ex attaccante di Udinese, Genoa e Chievo, il Bari ha cercato di rinforzare anche la difesa, ingaggiando giocatori come Morleo, Offredi e Suagher. A centrocampo la qualità è stata data da Greco e Salzano, mentre la quantità da Macek. Davanti invece, oltre a Floro Flores, sono arrivati Galano e Parigini.