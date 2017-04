DIRETTA Serie A, Lazio-Palermo: segui la cronaca LIVE

23/04/2017 14:00

DIRETTA LAZIO PALERMO - La Lazio vuole rispondere all'Atalanta e riprendersi il quarto posto in classifica dopo la vittoria di sabato dei bergamaschi contro il Bologna. La formazione di Inzaghi, per l'incrocio valido per la 33a giornata di Serie A, riceve la visita di un Palermo ormai disperato e vicino alla retrocessione in cadetteria. I capitolini cercano un successo pieno che manca in campionato da 3 gare, mentre i rosanero sognano l'impresa all''Olimpico' per puntare ad una salvezza che, a questo punto della stagione, avrebbe del miracoloso. Calciomercato.it vi offre il match del massimo torneo italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lulic; Immobile, Keita. All.: Inzaghi.

Palermo (3-5-1-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Jajalo; Morganella; Lo Faso, Sallai; Nestorovski. All.: Bortoluzzi.

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 71*, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56*, Fiorentina 55*, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36*, Bologna 35*, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. *Una partita in più

G.M.