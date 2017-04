Fiorentina-Inter, Pioli duro: "Nella ripresa abbiamo toccato il fondo!"

22/04/2017 23:45

FIORENTINA INTER/ Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, ha commentato così il rocambolesco match che ha visto i nerazzurri perdere 5-4 contro la Fiorentina: "Dovevamo per forza fare delle valutazioni e capire cosa successo nel secondo tempo. Quella del secondo tempo non può essere la mia squadra, quella che ha fatto bene fino a domenica scorsa, al di là del pareggio nel derby arrivato all'ultimo secondo - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Se mi sento in discussione? Io penso a dare il massimo, sono responsabile sicuramente della prestazione di stasera e degli ultimi risultati così come i miei giocatori. Abbiamo pagato a livello mentale la sconfitta con la Sampdoria, ma siamo l'Inter e non possiamo giocare così. Abbiamo toccato il fondo nel secondo tempo, abbiamo cinque partite per dimostrare di non essere questi e riguadagnare quella credibilità buttata via nella ripresa".

"In questo momento non sappiamo reagire alle difficoltà ed è grave. Dobbiamo voltare pagina. Stasera abbiamo preso gol con la squadra schierata - ha poi dichiarato a 'Sky Sport' - Quando smetti di essere squadra non riesci a porre rimedio agli errori. Se sento la società vicina come quando sono arrivato? Per quanto mi riguarda, le società le giudico nei momenti difficili della stagione e a me hanno sempre dimostrato grande successo e supporto. Abbiamo perso tutto quello che avevamo fatto, inutile nasconderci dietro ad un dito".

S.F.