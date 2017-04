Milan-Empoli, Martusciello: "Settimana positiva. In campo come contro la Fiorentina"

22/04/2017 18:27

MILAN EMPOLI MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa della gara di domani tra il suo Empoli ed il Milan, sfida in programma a 'San Siro'. Le parole del mister dei toscani: "Il clima in settimana è stato positivio, ci mancava la vittoria e quella contro la Fiorentina è stata importante. Contro le grandi di solito abbiamo sempre fatto buone prestazioni. Contro i rossoneri non ci aspettiamo regali, ma se diamo tutto come contro i viola staremo a vedere".