Juventus, col Genoa la sfida dell'ex: Rincon contro il suo passato recente

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

22/04/2017 17:43

JUVENTUS GENOA RINCON / La Juventus, archiviato il Barcellona e messa da parte momentaneamente la semifinale di Champions League contro il Monaco, è chiamata a concentrarsi prevalentamente sul campionato per arrivare agli importantissimi incontri europei quantomeno con una mano e mezza sullo Scudetto. Il tutto a partire da domani sera con il match dello Juventus Stadium contro il Genoa, vincitore all'andata per 3-1 grazie alla doppietta di Simeone all'autogol di Alex Sandro. Con la maglia del Grifone quel pomeriggio c'era anche Tomas Rincon, oggi bianconero dopo il trasferimento a Torino durante la finestra di calciomercato invernale.

Genoa-Juventus, la sfida dell'ex rossoblu Rincon

"Sotto la lanterna" di Marassi, il centrocampista venezuelano aveva trovato una seconda esplosione della sua carriera dopo l'esperienza in Bundesliga all'Amburgo. Con la maglia rossoblu era riuscito a diventare decisivo anche in zona gol. Non più El General solo corsa e tanti palloni rubati, ma anche pericoloso per le difese avversarie e suggeritore raffinato per i propri compagni: con la maglia del Genoa, Rincon ha totalizzato 3 reti e ben 11 assist in 82 partite disputate. La società bianconera, da sempre innamorata di giocatori con le caratteristiche del venezuelano a gennaio non ha esitato ed ha deciso di portarlo a Torino. Il centrocampista, seppur con gli occhi gonfi di lacrime, ha dovuto lasciare il club di cui aveva indossato anche la fascia di capitano per emigrare in una squadra con ben altri obiettivi. Si è ritrovato così dal lottare per le zone di medio-bassa classifica, a guerrigliare in mezzo al campo ringhiando sulle caviglia di fenomeni come Messi e Neymar in palcoscenici prestigiosi come il Camp Nou. Domani sera, secondo le ultime news Juventus, l'allenatore Max Allegri potrebbe concedergli una maglia da titolare per affrontare il suo ex Genoa; il ballottaggio con Khedira è aperto. Aperto come il cuore del venezuelano, pronto ad accogliere tutte le emozioni che l'incontrare i suoi vecchi compagni e i suoi vecchi sostenitori gli regaleranno.