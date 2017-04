Monaco-Juventus, Khedira sugli avversari: "Squadra forte, ma l'obiettivo è chiaro!"

21/04/2017 13:37

MONACO JUVENTUS KHEDIRA / Prime reazioni sui social da parte dei tesserati della Juventus dopo il sorteggio di Champions League. La squadra di Allegri se la vedrà contro il Monaco in semifinale. Sami Khedira, che salterà la gara di andata per squalifica, ha lasciato un commento su Twitter: "Monaco. Squadra forte con molti giocatori di talento e un ruolino impressionante in questa stagione. Dobbiamo stare attenti, ma l'obiettivo è chiaro".

M.D.A.