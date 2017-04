Calciomercato Inter, Darmian strizza l'occhio ai nerazzurri

21/04/2017 09:53

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / Matteo Darmian ha voglia di Mondiali. E per non rischiare di essere escluso dall'elenco dei convocati di Ventura per Russia 2018, secondo 'Tuttosport' il terzino del Manchester United sarebbe intenzionato a fare ritorno in Italia la prossima stagione. Su di lui da tempo c'è l'Inter, destinazione gradita al giocatore nonostante il suo passato al Milan. Un'operazione che potrebbe andare in porto per una cifra che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro.

M.R.