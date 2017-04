Manchester United-Anderlecht, Mourinho sull'infortunio di Ibrahimovic: "Non sembra facile"

21/04/2017 00:09

MANCHESTER UNITED ANDERLECHT/ Non può che partire dall'infortunio di Ibrahimovic l'intervista di José Mourinho al termine di Manchester United-Anderlecht, match che ha visto i 'Red Devils' staccare il biglietto per la semifinale di Europa League solo dopo i supplementari: "L'infortunio di Ibrahimovic? Si teme anche per Rojo - ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport' - aspettiamo domani e vediamo, però non mi sembrano infortuni facili. Stagione fantastica se vinciamo l'Europa League? Sì, perché non abbiamo la squadra per tutto questo".

S.F.