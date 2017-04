Calciomercato Napoli, Klaassen è pronto all'addio: sarà sfida con la Lazio

20/04/2017 08:40

CALCIOMERCATO NAPOLI LAZIO KLAASSEN / La stagione volge verso il termine e si inizia a lavorare per il prossimo mercato. Uno dei nuovi volti della serie A potrebbe essere Davy Klaassen, a lungo accostato all'Italia.

Il capitano dell'Ajax ha compiuto 24 anni ed è pronto al grande salto, dicendo addio all'Olanda. Il Napoli lo ha inseguito a lungo, tentando per due anni di portarlo alla corte di Sarri. Ogni tentativo però è stato vano, data la volontà del giocatore di restare a 'casa'. Quest'estate però non sarebbe da escludere un nuovo tentativo di De Laurentiis e Giuntoli per lui, che dovranno battere, tra gli altri club esteri, anche la Lazio.

Tare infatti, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sarebbe pronto a un assalto in estate, con una valutazione del cartellino che si aggira tra i 13-15 milioni di euro. Nelle prossime settimane però, con l'Ajax pronto a volare in Europa League, il suo costo potrebbe anche aumentare.

L.I.