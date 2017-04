20/04/2017 02:36

CALCIOMERCATO SOUTHAMPTON / Bongani Zungu è pronto al salto di qualità. Il 24enne mediano della Nazionale sudafricana, come si legge su 'Soccer Laduma', potrebbe lasciare il Vitoria Guimaraes la prossima estate per approdare in Premier League, dove piace al Southampton, oppure in Bundesliga, dove è seguito da Hoffenheim e Mainz.

M.R.